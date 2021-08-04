Вєсті Кремля: В КНДР через брак їжі взялися за рис, який запасли на випадок війни

Кім Чен Ин нещодавно з'явився на публіці, після чого ЗМІ почали коментувати його схуднення. Наразі в КНДР через брак їжі почали роздавати рис з армійських резервів.

Про інші курйози, які відбулися у Росії станом на 4 серпня – дізнайтесь у програмі.

До теми Схуд на 10 – 20 кілограмів: розвідка розповіла, як почувається Кім Чен Ин, – ЗМІ

Росгвардія вирішила "підкорити" Токіо

Майже половину російських медалей на Олімпіаді в Токіо взяли рядові, сержанти й офіцери з армії МВС та Росгвардії. Наприклад, Віталіна Бацарашкіна – лейтенант Росгвардії.

Соратницю Навального Соболь засудили

Соратницю Олексія Навального Любов Соболь визнали винною у так званій санітарній справі. Мовиться про "підбурювання до порушення санітарно-епідеміологічних норм" – через акцію протесту в Москві 23 січня. Юристку фонду російського опозиціонера засудили до півтора року обмеження волі.

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Випуск програми "Вєсті Кремля" за 4 серпня 2021 року: дивіться відео