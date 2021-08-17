Вєсті Кремля: Кремль виділить 7 мільярдів рублів на формування духовності
Джерело:"Вєсті Кремля" на 24 каналі
Влада Росії виділить 7 мільярдів рублів з резервного фонду на виробництво контенту. Він нібито формуватиме громадянську ідентичність і духовно-моральні цінності у молоді.
Про інші курйози, які відбулися у Росії станом на вівторок, 17 серпня – дізнавайтесь далі.
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Випуск програми "Вєсті Кремля" за 17 серпня 2021 року: дивіться відео