Вєсті Кремля: Кремль виділить 7 мільярдів рублів на формування духовності

Влада Росії виділить 7 мільярдів рублів з резервного фонду на виробництво контенту. Він нібито формуватиме громадянську ідентичність і духовно-моральні цінності у молоді.

Про інші курйози, які відбулися у Росії станом на вівторок, 17 серпня – дізнавайтесь далі.

Цікаво Вєсті Кремля: Зюганов воскресив ще одного героя

"Фейковий" Брюс Вілліс

Російська компанія Deepcake створила цифрову копію Брюса Вілліса. Його діпфейк "замінив" актора в рекламі оператора зв'язку в Росії. Всього заплановано зняти приблизно 15 відео за участю нейродвійника зірки.

Макет за 30 мільйонів доларів

У Росії продемонстрували модель нового літака-винищувача п'ятого покоління Chekmate. Лише на макет авіатехніки витратили 30 мільйонів доларів. У керівництві "Об'єднаної авіабудівельної корпорації" заявили, що наразі вартість серійного виробництва озвучити не можуть.

Більше випусків програми "Вєсті Кремля" можна переглянути за посиланням

Випуск програми "Вєсті Кремля" за 17 серпня 2021 року: дивіться відео