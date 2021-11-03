Вєсті Кремля: Лавров ледь не вкрав сімейну реліквію у Норвегії

Сергій Лавров під час візиту у Норвегію ледь не спровокував скандал. Політик помилково прийняв за подарунок сімейну реліквію очільниці міністерства закордонних справ країни – скриньку часів Другої світової війни.

Про інші курйозні події, які сталися в Росії – дізнайтеся в програмі.

До теми Лавров розповів, що Байден через нього "передав привіти" Путіну

Таємні закупівлі для Росгвардії

Російська влада розширила список відомств, які можуть не оприлюднювати дані про свої закупівлі. Зокрема, це стосується Росгвардії та Федеральної служби охорони. Тепер вони мають приєднатися до не менш "дружніх" структур у питанні секретності.

Росія, Зімбабве та космос

Представники Росії та Зімбабве підписали меморандум про співробітництво у дослідженні космосу. Певна логіка у такий діях є, адже будь-який зімбабвійський шаман знає про зорі не менше, аніж глава "Роскосмосу" Дмитро Рогозін.

Тренувальне стійло

У Росії стрімко зростає захворюваність та смертність через поширення коронавірусу. Однак у місті Курган знайшли спосіб зупинити COVID-19. У місцевому торговельному центрі встановили дерев'яні огорожі, щоб відділити вакцинованих людей від тих, хто ще не зробив щеплення.

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Повний випуск програми "Вєсті Кремля" за 3 листопада: дивіться відео