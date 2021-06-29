Вєсті Кремля: Лавров розповів про бісексуала Ісуса Христа

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров опублікував статтю з назвою "Про право, права і правилах". Лавров наголосив, що нібито на Заході дітей вчать тому, що Ісус Христос був бісексуалом.

Детальніше про те, які ще курйозні події відбулись в Росії та Білорусі, станом на вівторок, 29 червня – у програмі.

Цікаво Вєсті.UA: Кіркоров – загроза безпеці України аж 3 дні

МОЗ Німеччини: Щеплені "Супутником V" не вважають вакцинованими

Німеччина не вважає вакцинованими щеплених "Супутник V" до визнання препарату в Європейському Союзі. Про це повідомив під час брифінгу представник пресслужби Міністерства охорони здоров'я Себастьян Гюльде.

На Кавказі хочуть створити підрозділи козаків

Представник Володимира Путіна на Кавказі Юрій Чайка хоче формувати з "казаків" цілі підрозділи для підтримання громадського порядку. В Росгвардії пропонують створити окремі батальйони, які дислокуються в місцях компактного проживання членів козацьких товариств.

Співак Лоза доводить теорії про плоску Землю

Співак Юрій Лоза, який навчався на географічному факультеті Казахського державного університету, останніми роками намагається довести своїм слухачам і глядачам теорію плоскої Землі. Він має канал на ютубі, де і розмірковує на цю тему.

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Повний випуск програми "Вєсті Кремля" за 29 червня: дивіться відео