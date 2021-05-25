Вєсті Кремля: Олександр Лукашенко дожартувався з ХАМАС

В Білорусі заарештували засновника телеграм-каналу NEXTA Романа Протасевича. Міністерство транспорту країни заявило про загрозу ХАМАС взірвати рейс Ryanair над Вільнюсом, але організація спростувала такі твердження.

Детальніше про інші курйозні події, які відбулись в Росії станом на вівторок, 25 травня – читайте далі.

До теми Не наші методи, – ХАМАС заперечив мінування літака, в якому летів Протасевич

Проти Навального відкрили третю справу

До всіх справ, які порушили проти російського опозиціонера Олексія Навального, додали ще третю. Мовиться про образу судді Віри Акімової.

Співробітники МВС надсилали запрошення зі ртуттю

Співробітники краснодарського міністерства внутрішніх справ розсилали іноземним дипломатам ртуть в запрошеннях на захід "Подаруй частинку землі Криму". Їм призначили до 17 років колонії.

Жарт з "Лебединим озером" в Дагестані

В мережі з'явилось відео, на якому учні ліцею в образах балерин виконували жартівливий танець з "Лебединого озера". Суспільство Дагестану не оцінило такий гумор. Деякі громадяни країни назвали танець непристойним та таким, який суперечить релігії.

Більше випусків програми "Вєсті Кремля" можна переглянути за посиланням.

Повний випуск програми "Вєсті Кремля" за 25 травня 2021 року: дивіться відео