Вєсті Кремля: Лукашенко образився на Путіна через Крим і зарюмсав

Лукашенко образився на Путіна через Крим. Мовляв, очільник Кремля не показав, хоча й обіцяв показати самопроголошеному президенту Білорусі новинки півострова.

Про інші курйозні події, які відбулися в Росії станом на 5 листопада – дізнавайтеся в програмі.

До теми Поїхав сам і не запросив, – Лукашенко поскаржився, що Путін не взяв його в окупований Крим

Зростання цін на овочі в Росії

В Росії зростають ціни на овочі. Центробанк заявив, що поганий врожай може викликати подорожчання продуктів. Все більш-менш було б зрозуміло, якби не заява Володимира Путіна про дуже хороший врожай у 2021 році.

Коронавірус в Туркменістані

Спочатку в Туркменістані не визнавали коронавірус і навіть забороняли використовувати це слово. Але тепер у країні людей, які порушують масковий режим, примусово відправляють збирати бавовну та буряк.

До теми Не ходиш у масці – йди на поле: в Туркменістані карають порушників карантину

Росіянин подав позов на Metallica

Громадянин Росії звернувся в суд з позовом до американського метал-гурту Metallica. Чоловік вимагає від музикантів мільярд доларів. Він заявив, що артисти в нього вкрали текст для пісень, а також – обкладинку.

Молебень від коронавірусу

В Росії вкотре побили новий рекорд за кількістю смертельних випадків через коронавірус. Тим часом російська православна церква позвала новосибірців на масову молебень проти COVID-19.

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Повний випуск програми "Вєсті Кремля" за 5 листопада: дивіться відео