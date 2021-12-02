Вєсті Кремля: Лукашенко відзначився черговою ахінеєю
Джерело:"Вєсті Кремля" на 24 каналі
Олександр Лукашенко під час інтерв'ю російському пропагандисту відзначився черговою ахінеєю. Зокрема, він назвав чеченців організаторами доставки мігрантів через територію Білорусі.
Про інші курйозні події, які відбулися в Росії станом на 2 грудня – читайте далі.
До теми Зроблю все, щоб Україна стала нашою, – Лукашенко видав неоднозначну заяву
Розкішна "зона"
У Росії повідомили про плани створити високотехнологічні СІЗО та колонії. Там начебто нарешті створять належні умови для відбування покарань. Однак якщо говорити про "розкішні" в'язниці, то одна така у Росії вже є.
Пам'ятників багато не буває
У Єкатеринбурзі поряд з пам'ятником Георгію Жукову встановили ще один – Жукову. Кінний маршал заввишки 8 метрів вже стояв біля штабу центрального військовго округу, але цього, схоже, виявилося замало.
Воскресіння мамонта
У Якутії в одному з університетів завершили встановлення обладнання для досліджень клітин. Там мають намір відроджувати давніх тварин, зокрема мамонтів.Більше випусків програми "Вєсті Кремля" можна переглянути за посиланням.
Повний випуск програми "Вєсті Кремля" за 2 грудня: дивіться відео