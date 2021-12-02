Вєсті Кремля: Лукашенко відзначився черговою ахінеєю

Олександр Лукашенко під час інтерв'ю російському пропагандисту відзначився черговою ахінеєю. Зокрема, він назвав чеченців організаторами доставки мігрантів через територію Білорусі.

Про інші курйозні події, які відбулися в Росії станом на 2 грудня – читайте далі.

До теми Зроблю все, щоб Україна стала нашою, – Лукашенко видав неоднозначну заяву

Розкішна "зона"

У Росії повідомили про плани створити високотехнологічні СІЗО та колонії. Там начебто нарешті створять належні умови для відбування покарань. Однак якщо говорити про "розкішні" в'язниці, то одна така у Росії вже є.

Пам'ятників багато не буває

У Єкатеринбурзі поряд з пам'ятником Георгію Жукову встановили ще один – Жукову. Кінний маршал заввишки 8 метрів вже стояв біля штабу центрального військовго округу, але цього, схоже, виявилося замало.

Воскресіння мамонта

У Якутії в одному з університетів завершили встановлення обладнання для досліджень клітин. Там мають намір відроджувати давніх тварин, зокрема мамонтів.

Більше випусків програми "Вєсті Кремля" можна переглянути за посиланням.

Повний випуск програми "Вєсті Кремля" за 2 грудня: дивіться відео