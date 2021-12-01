Вєсті Кремля: Лукашенко захотів у Крим на "терапію"

Олександр Лукашенко заявив, що окупований український півострів Крим нібито є "російським". Водночас він сказав, що хоче в прилетіти в Севастополь, ймовірно, для отримання "психологічної допомоги".

Про інші курйозні події, які відбулися в Росії станом на 1 грудня – читайте далі.

Зверніть увагу Де-факто й де-юре: Лукашенко назвав Крим "російським"

Силовики Росії хочуть запобігати масовим протестам

"Ростех" до 2022 року планує розробити програмне забезпечення, яке допомагатиме силовикам запобігати масовим протестам. Водночас відповідна розробка не змінить дії російської міліції, що звикла одразу брати до рук дубинку.

Махи Путіна

Володимир Путін відзначився нелогічною заявою й анонсував появу в Росії "нової гіперзвукової зброї з максимальною швидкістю аж 9 Махів". Проте ракетний комплекс "Авангард" нібито вже досягав швидкості у 27 Махів.

Більше випусків програми "Вєсті Кремля" можна переглянути за посиланням.

Повний випуск програми "Вєсті Кремля" за 1 грудня: дивіться відео



