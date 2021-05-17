Вєсті Кремля: Навальному готують "шматок Лондона" в колонії

У виправній колонії Новосибірська встановили червоні телефонні будки, які схожі на ті, якими славиться Лондон. Однак є підозра, що колонію готують Олексію Навальному, який не може змиритись зі своєю.

Які ще події відбулись в Росії станом на понеділок, 17 травня – читайте далі.

До теми Вєсті Кремля: Російські школи шукають "терористів" серед учнів

Росія відклала заборону щодо США

США закрили останнє консульство у Росії. Закриття планове й рішення про це прийняла ще адміністрація Дональда Трампа. Водночас російська сторона вирішила відкласти заборону на наймання іноземців на роботу в посольство США в Москві.

У Шойгу прокинулась творчість

У Москві відбувся благодійний аукціон "Творчість заради життя". Представив на ньому роботу й глава Міноборони Росії Сергій Шойгу. Окрім того, Шойгу повідомив про залучення старообрядців до підготовки спецвійська.

Російський політик прив'язав Навального до стрілянини в Казані

Є люди у Росії, які серйозно звинувачують опозиціонера Олексія Навального у стрілянині в казанській школі. Губернатор Свердловської області заявив, мовляв, 19-річний злочинець Ільназ Галявієв був волонтером у штабі Навального.

Зверніть увагу У Росії казанського стрілка назвали "волонтером" штабу Навального

Держдума хоче створити загін "інтернет-дружинників"

В Держдумі вирішили створити загони "інтернет-дружинників". Водночас з Московського метрополітену, за "дивним" збігом звільнили десятки працівників, які реєструвались на сайті в підтримку Олексія Навального.

Нові підозри російських ЗМІ щодо сигарет

Росіяни з'ясували, як новий закон США вплине на курців. ЗМІ Росії навіть переконані, що у Джо Байдена погрожують світу сигаретами без нікотину.

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Повний випуск програми "Вєсті Кремля" за 17 травня: дивіться відео