Вєсті Кремля: Навальному готують "шматок Лондона" в колонії

У виправній колонії Новосибірська встановили червоні телефонні будки, які схожі на ті, якими славиться Лондон. Однак є підозра, що колонію готують Олексію Навальному, який не може змиритись зі своєю.
Джерело:"Вєсті Кремля" на 24 каналі
Які ще події відбулись в Росії станом на понеділок, 17 травня – читайте далі.
До теми Вєсті Кремля: Російські школи шукають "терористів" серед учнів
Росія відклала заборону щодо США
США закрили останнє консульство у Росії. Закриття планове й рішення про це прийняла ще адміністрація Дональда Трампа. Водночас російська сторона вирішила відкласти заборону на наймання іноземців на роботу в посольство США в Москві.
У Шойгу прокинулась творчість
У Москві відбувся благодійний аукціон "Творчість заради життя". Представив на ньому роботу й глава Міноборони Росії Сергій Шойгу. Окрім того, Шойгу повідомив про залучення старообрядців до підготовки спецвійська.
Російський політик прив'язав Навального до стрілянини в Казані
Є люди у Росії, які серйозно звинувачують опозиціонера Олексія Навального у стрілянині в казанській школі. Губернатор Свердловської області заявив, мовляв, 19-річний злочинець Ільназ Галявієв був волонтером у штабі Навального.
Зверніть увагу У Росії казанського стрілка назвали "волонтером" штабу Навального
Держдума хоче створити загін "інтернет-дружинників"
В Держдумі вирішили створити загони "інтернет-дружинників". Водночас з Московського метрополітену, за "дивним" збігом звільнили десятки працівників, які реєструвались на сайті в підтримку Олексія Навального.
Нові підозри російських ЗМІ щодо сигарет
Росіяни з'ясували, як новий закон США вплине на курців. ЗМІ Росії навіть переконані, що у Джо Байдена погрожують світу сигаретами без нікотину.Більше випусків програми "Вєсті Кремля" можна переглянути за посиланням.
Повний випуск програми "Вєсті Кремля" за 17 травня: дивіться відео