Вєсті Кремля: У Петербурзі "постраждали" через Путіна та дезінфекцію

Через приїзд Володимира Путіна люди в Петербурзі не могли потрапити на цвинтар в роковини зняття блокади – чекали за огорожею попри мороз. Водночас для глави Кремля дезінфікували навіть сніг.

Про інші курйозні події, які відбулися у Росії станом на 31 січня – дізнавайтесь у програмі.

Зверніть увагу Параноя по-кремлівськи: для Путіна дезінфікували сніг на цвинтарі, де він покладав квіти

У Кім Чен Ина – нова іграшка

Кім Чен Ин, схоже, вирішив знову привернути до себе увагу. Цього разу КНДР запустила балістичну ракету на рекордну відстань. Вона досягла максимальної швидкості у 16 чисел Маха, тобто у 16 разів перевищила звукову.

Росія програла ірландським рибалкам

Ірландським рибалкам вдалося "зірвати" плани Росії. Після тиску з боку політиків та рибалок російське командування таки перенесе військово-морські маневри подалі від узбережжя Ірландії.

Зауважте Ірландські рибалки перемогли Росію: Кремль переносить свої військові навчання

SWIFT "шкодить" Росії

Схоже, у Кремлі вже в очікуванні нових санкцій. Голова комітету Держдуми з промисловості Володимир Гутеньов навіть вирішив шукати позитивних у цьому і заявив про користь відключення Росії від SWIFT.

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Повний випуск програми "Вєсті Кремля" за 31 січня: дивіться відео