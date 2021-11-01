Вєсті Кремля: Пропагандистка Скабєєва оббрехала Байдена

Російська пропагандистка Ольга Скабєєва вирвала слова з контексту зустрічі Джо Байдена та Папи Римського. Вона сказала, що президент США взагалі не розуміє, з ким говорить.

Про інші курйозні події, які сталися в Росії станом на 1 листопада – дізнайтеся в програмі.

До теми Український шоумен записав пісню про спалену Москву: у пропагандистів добряче підгоріло

Автомат "бацьки"

У Мінську експонатом виставки став автомат самопроголошеного президента Білорусі. Саме з ним Олександр Лукашенко ходив під час масових білоруських протестів улітку 2020 року.

Образа влади через фото

У Санкт-Петербурзі затримали модель, яка сфотографувалась із задертою спідницею біля собору. Правоохоронці підозріло швидко знайшли свідків, які заявили, що дівчина образила їх, владу, церкву, країну та суспільство.

"Багаті" московські пенсіонери

Депутатка Московської держдуми Наталія Метліна заявила, що в нібито багатій Москві немає літніх людей, які чогось надзвичайно потребують. Вона наголосила на тому, що пенсіонери мали самі собі забезпечити достойну старість.

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Повний випуск програми "Вєсті Кремля" за 1 листопада: дивіться відео