Вєсті Кремля: Путін може отримати гроші фонду Навального

Команда Олексія Навального обіцяє мільйони рублів за відео з готелю у Томську. Всі гроші може отримати Володимир Путін.

Про інші курйозні події, які відбулися в Росії станом на 10 грудня – читайте далі.

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Браковані процесори "Ельбрус"

В Росії почали продавати браковані процесори "Ельбрус" всього за 2 500 рублів. Їх пропонують у вигляді сувенірних магнітів, призначених, наприклад, аби кріпити на дверцята холодильника.

Місячних турів поки не буде

Роскосмос може запропонувати тури довкола Місяця після 2030 року. Нагадаємо, що таку "значущу" подію кілька разів відтерміновували.

Тіктокер отримав 2 роки колонії

На мітингу в Москві тіктокер закидав сніжками автомобіль Федеральної служби безпеки Росії. За це він отримав 2 роки і 8 місяців колонії.

Більше випусків програми "Вєсті Кремля" можна переглянути за посиланням.

Повний випуск програми "Вєсті Кремля" за 10 грудня: дивіться відео