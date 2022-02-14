Вєсті Кремля: Путін знайшов головного пофігіста Росії
Джерело:"Вєсті Кремля"
Посол Росії у Швеції сказав, що росіяни "с**ли на санкції Заходу". Віктор Татаринцев обговорював із журналістами можливість вступу Швеції до НАТО, і саме ця тема "пробудила" бурю емоцій.
Про інші курйозні події, які відбулися у Росії станом на 14 лютого – дізнавайтесь у програмі.
До теми "С**ли на санкції Заходу": посол Росії у Швеції вразив культурою дипломатії
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Повний випуск програми "Вєсті Кремля" за 14 лютого: дивіться відео