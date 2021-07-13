Вєсті Кремля: Путін знайшов собі жертву для возвеличення

Заступник голови адміністрації Володимира Путіна Сергій Кирієнко показав прийом айкідо на одній з лекцій в Криму. Він демонстрував прийоми, викликавши до себе добровольця.

Детальніше про інші курйозні події, які відбулись у Росії станом на понеділок, 13 липня – у програмі.

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Випуск програми "Вєсті Кремля" за 13 липня 2021 року: дивіться відео