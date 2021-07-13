Вєсті Кремля: Путін знайшов собі жертву для возвеличення
Джерело:"Вєсті Кремля" на 24 каналі
Заступник голови адміністрації Володимира Путіна Сергій Кирієнко показав прийом айкідо на одній з лекцій в Криму. Він демонстрував прийоми, викликавши до себе добровольця.
Детальніше про інші курйозні події, які відбулись у Росії станом на понеділок, 13 липня – у програмі.
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Володимир Путін написав довгообіцяну росіянам статтю про Україну. У ній він заявив, що українці і росіяни – це один народ. В Україні, звісно, розкритикували роботу очільника Кремля. Однак нардепу Євгену Шевченку стаття сподобалась.Більше випусків програми "Вєсті Кремля" можна переглянути за посиланням.
Випуск програми "Вєсті Кремля" за 13 липня 2021 року: дивіться відео