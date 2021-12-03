Вєсті Кремля: Путін знову відзначився історичними "навичками"

Володимир Путін відвідав новий культурний центр. Там він почав розповідати, що було на цьому місці в XVII столітті й чомусь звернув увагу на рояль.

Про інші курйозні події, які відбулися в Росії станом на 3 грудня – читайте далі.

До теми У Кремлі дуже хочуть "добазаритися" із Заходом

Запитання агресору

У Москві заявили, що скоро відбудеться пресконференція з главою країни-агресорки. Проте вона мине без вільної акредитації ЗМІ. Мовляв, через пандемію Кремль сам кликатиме журналістів.

Путінофон для військових

Росія заявила, що розробила власний секретний смартфон для військових і спецслужб. Розроблення обійшлось росіянам у мільярд рублів, а вартість 1 смартфону таємна й не розголошується.

Більше випусків програми "Вєсті Кремля" можна переглянути за посиланням.

Повний випуск програми "Вєсті Кремля" за 3 грудня: дивіться відео