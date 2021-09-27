Вєсті Кремля: Путіна ледь не атакували його друзі-олені

Володимир Путін вчергове з міністром оборони Росії Сергієм Шойгу переночував в тайзі. Їх там ледь не "атакували" олені.

Які ще події сталися в Росії станом на 27 вересня – у програмі.

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Кадиров встановив рекорд

Глава Чечні Рамзан Кадиров отримав "неймовірну підтримку" на виборах, чим встановив світовий рекорд. Він, за підрахунками ЦВК, отримав на виборах 99,7% голосів при явці в 94,42% виборців. Цифри сумнівні, але Росія в них віддано вірить.

Протокол через символіку

На колишню співробітницю штабу опозиціонера Олексія Навального Наталю Петерімову склали протокол. Причиною стали старі пости в інстаграмі з символікою політика.

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Повний випуск програми "Вєсті Кремля" за 27 вересня: дивіться відео