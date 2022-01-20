Вєсті Кремля: У Путіна з'явився іранський друг

Володимир Путін зустрівся зі своїм колегою Ібрагімом Раїсі, щоб обговорити двосторонні відносини. Президент Ірану запропонував главі Кремля разом протидіяти США.

Про інші курйозні події, які відбулися у Росії станом на 20 січня – дізнавайтесь у програмі.

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Жиріновський закликав купувати рублі

Володимир Жиріновський закликав купувати рублі замість доларів. За його словами, США відмовиться від цієї валюти, а Європейський Союз взагалі нібито розпадеться.

Невдала презентація французького футболіста

Російський футбольний клуб підписав контракт із турецьким півзахисником Юсуфом Язиджі. Спортсмена представили у сексистській формі. Через критику вболівальників ЦСКА видалив презентацію.

Детальніше Російський ЦСКА вляпався у скандал навколо презентації новачка: клуб принизив жіночу стать

Електроніка на російських процесорах

Мінцифри Росії закликало виробників електроніки Lenovo, HP та Acer в межах експерименту розпочати підготовку до випуску ноутбуків із російськими процесорами. Мовиться про Baikal-M.

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Повний випуск програми "Вєсті Кремля" за 20 січня: дивіться відео