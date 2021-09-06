Вєсті Кремля: Путіну показали макет російського ядерного буксира

Володимиру Путіну показали макет космічного ядерного буксира російського виробництва – "Зевс". "Металевий витвір" нібито планують запустити з космодрому в 2030 році.

Про інші курйозні події, які відбулись у Росії станом на 6 вересня – дізнавайтесь у програмі.

Зверніть увагу Російські держканали не показали, як школяр виправив Путіна, коли той переплутав війни

Ліндеманн з'явився на військовому фестивалі Росії

Лідер німецької групи Rammstein Тілль Ліндеманн виступив на Красній площі на російському військовому фестивалі. Виступ музиканта на пропагандистському фестивалі привернув увагу у соцмережах.

Дуров взявся за шкоду Netflix і TikTok

Засновник забороненої в Україні соцмережі" "ВКонтакте" та месенджера Telegram Павло Дуров написав, що перегляд Netflix і TikTok гальмує продуктивність людського мозку, навантажуючи його неіснуючими проблемами. На його думку, люди марно завантажують мозок роликами з інтернету.

В РПЦ привітали знайомства в храмах

В Російські православній церкві назвали храми "хорошим місцем для знайомств". Митрополит Іларіон заявив, що "для православного природно знайомитися з дівчатами в храмі".

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Повний випуск "Вєсті Кремля" за 6 вересня: дивіться відео