Вєсті Кремля: Росія перевірить пісні реперів на "реабілітацію нацизму"

Росіяни взялися боротися проти шоу-бізнесу. Цього разу керівник слідчого комітету Росії Олександр Бастрикін доручив перевірити тексти пісень реперів Oxxxymiron і Noize MC щодо "екстремізму" на "реабілітації нацизму".

Про інші курйозні події, які відбулися в Росії станом на 6 грудня – читайте далі.

Зверніть увагу Вєсті Кремля: Путін знову відзначився історичними "навичками"

РПЦ стала "захисницею" природи

У Російській православній церкві виступили за заборону полювання як розваги. Ймовірніше за все, пов'язано це з тим, що Кремль виділить 1 трильйон рублів на розв'язання екологічних проблем – тож у патріарха Кирила "відчули запах" обіцяних грошей Путіна.

У Росії пропонують платити катам більше

Володимиру Путіну запропонують підвищити зарплати у федеральній службі виконання покарань Росії для боротьби з тортурами в колоніях. Тобто російські "правозахисники" пропонують платити катам більше, щоб ті перестали бити людей.

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Медведєв прийняв у лави "Єдиної Росії" бойовиків

У Кремлі досі не визнають окупантів на Донбасі своїми найманцями. Проте це не завадило голові партії путінської "Єдиної Росії" Дмитру Медведєву вручити партквитки главам бойовиків Донеччини та Луганщини.

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Повний випуск програми "Вєсті Кремля" за 6 грудня: дивіться відео