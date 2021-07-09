Вєсті Кремля: Росіянам заборонили секс через вакцинацію

Росія знову прославилась гучними та безглуздими заявами. Там порадили громадянам не займатися сексом після щеплення від COVID-19.

Що ще курйозного сталось у Росії у четвер, 9 липня – дізнайтесь у програмі.

Попередній випуск Вєсті Кремля: Лавров назвав очевидним введення військ в Афганістан

Навальний про обшуки у колонії

Опозиціонер Олексій Навальний перебуває у виправній колонії. Він розповів про те, що його часто роздягають повністю – у такий спосіб обшукують. Причин для таких обшуків є безліч, навіть зустріч з адвокатом.

"Екстремістська діяльність" Яшина

У Росії діяча Іллю Яшина визнали особою, причетною до екстремістської діяльності. Це стало причиною його зняття з виборів. Однак найцікавішим є те, що докази службовці нібито на його телеграм-каналі, а сам Яшин ніколи його не мав.

Більше випусків програми "Вєсті Кремля" можна переглянути за посиланням

Випуск програми "Вєсті Кремля" за 9 липня 2021 року: дивіться відео