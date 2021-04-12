Вєсті Кремля: Росіяни запатентували новий засіб від коронавірусу – "Мир-19"

В Росії з'явився засіб від коронавірусу "Мир-19". Це препарат для профілактики лікування COVID-19. Його створив інститут імунології, за словами якого, засіб є повністю безпечним.
Джерело:"Вєсті Кремля" на 24 каналі
Які ще курйозні події відбулись в Росії станом на понеділок, 12 квітня – читайте далі.
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Фейк про нациський прапор
Російська телеведуча Ольга Скабєєва прокоментувала поїздку Президента України Володимира Зеленського на Донбас. Вона заявила, що українські військові вітали головнокомандувача нациськими прапорами.
Небезпечні танці в Росії
У Казані відкрили школу пол-денсу – танців на пілоні – для мусульманок. Попри те, що заняття відбуваються без камер, за зачиненими вікнами, і за схваленням місцевого імама, громада міста такі танці не оцінила.
Виступи "казаків"
Кожну неділю і у святкові дні "казакі" влаштовують напроти приміщення краєвої адміністрації виступ під назвою "Час слави Кубані". Зокрема виступають оркестр і вершники на конях.Більше випусків програми "Вєсті Кремля" можна переглянути за посиланням.
Повний випуск програми "Вєсті Кремля" за 12 квітня 2021: дивіться відео