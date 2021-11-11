Вєсті Кремля: У Росії боротимуться з COVID-19 березою та лишайником

Росія вирішила не зупинятись на своїй вакцині "Супутник V" і вже розробила нові методи боротьби з COVID-19. Тепер її громадянам хочуть запропонувати лікуватись від вірусу таблетками на основі берези та лишайника. Ліки вже пройшли перший етап тестування.

Про інші курйозні події, які відбулися в Росії станом на 11 листопада – дізнавайтеся в програмі.

До теми Путін просить "Велику двадцятку" визнати російську вакцину

Захарова знайшла винних у міграційній кризі

Представниця російського МЗС Марія Захарова звинуватила опозиціонерку Світлану Тихановську і венесуельського опозиційного політика Хуана Гуайдо, які отримали притулок в ЄС, в міграційній кризі на кордоні Білорусі та Польщі. Захарова заявила, що саме вони надихнули своїм прикладом біженців.

"Великий оратор" Шойгу

Міністр оборони Росії Сергій Шойгу не здатен адекватно висловити свою думку. Тож для того, аби його коментар можна було дати на телебаченні, монтажерам доводиться докладати титанічні зусилля, щоб вийшла бодай якась закінчена думка.

Росія нагодує своїх громадян... фільмом

У Росії знову хотіли виділитись за будь-яку ціну і зняли в космосі художній фільм. Бюджет ніхто не розголошує, але відомо, що стрічку фінансово підтримали державні корпорації.

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Повний випуск програми "Вєсті Кремля" за 11 листопада: дивіться відео