Вєсті Кремля: У Росії на економічний форум привезли краба-провісника

У Росії почав роботу Петербурзький міжнародний економічний форум. Без курйозів неможливо – тож на нього привезли краба-провісника, який може передбачувати інвестиції.
Про інші курйозні події, які трапилися у Росії станом на четвер, 3 червня – у програмі.
До теми Вєсті Кремля: Кадиров став найбагатшим губернатором Росії
Путін тільки вдає, що працює
Збірна Росії зіграє з Канадою у чвертьфіналі чемпіонату світу з хокею. Росіяни не перемагали канадців на великих турнірах з 2011 року. Водночас "найпопулярніший хокеїст" Володимир Путін заявив, що не грає, а тільки вдає, що вміє це робити.
Володін заговорив про демократію
В'ячеслав Володін назвав Росію "останнім островом демократії та свободи". Однак на тлі подій, які відбуваються зі свободою слова та політв'язнями у Росії – така заява має "особливе" значення.
У Держдумі хочуть заборонити Coca-Cola
Депутат Держдуми Геннадій Онищенко закликав заборонити у Росії товари Nestle, Coca-Cola та Mars. Він вже пропонував застосувати відповідні дії до татуювань та "енергетиків".Більше випусків програми "Вєсті Кремля" можна переглянути за посиланням.
Повний випуск програми "Вєсті Кремля" за 3 червня: дивіться відео