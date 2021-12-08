Вєсті Кремля: У Росії оприлюднили неоднозначну агітацію про "ковідних гнид"

У Росії оприлюднили неоднозначну агітацію із закликом вакцинуватися від коронавірусу. На думку чиновників, саме вона може стати стимулом для пересічних росіян.

Про інші курйозні події, які відбулися в Росії станом на 8 грудня – читайте далі.

Швей Швеєвіч Швевальний

Олексій Навальний вирішив освоїти корисну та важливу справу. Зокрема, російський опозиціонер отримав роботу в колонії, де відбуває свій термін. Тепер він працюватиме у швейному цеху тюремної установи.

Лікар тіл людських

Патріарх Кирил заявив, що у храмі можна найменше боятися заразитися коронавірусом. Однак це й не дивно, адже гроші на яхти просто так не з'являться.

Бюст для члена "трійки" НКВС

Прокуратура Новосибірська запропонувала встановити у місті бюст генпрокурора часів СРСР Романа Руденка, який причетний до масових розстрілів. Однак їй несподівано відмовили за формальною причиною.

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Повний випуск програми "Вєсті Кремля" за 8 грудня: дивіться відео