Вєсті Кремля: У Росії тимчасово заблокували Google Docs

У Росії тимчасово не працював сервіс Google Docs. Це зумовлено публікаціями соратників Олексія Навального.

Детальніше про інші події, які відбулися в Росії станом на 16 вересня – дізнайтесь у програмі.

Цікаво Вєсті Кремля: Путінський міністр завів коханку

Білоруси і Зімбабве

Олександр Лукашенко назвав Зімбабве прикладом економічного прогресу для Білорусі. За словами самопроголошеного президента, двостороннє співробітництво Білорусі та Зімбабве продовжує поступально розвиватися у всіх сферах.

"Єдину Росію" можуть визнати іноземним агентом

Російський депутат надіслав у мін'юст вимогу визнати партію "Єдина Росія" іноземним агентом. У заяві він вказав, що політсила отримує фінансування з іноземних джерел. Мовиться про кошти з США, Ісландії, Німеччини, Нідерландів, Італії та Великобританії.

ВООЗ не схвалив російську вакцину

Всесвітня організація охорони здоров'я призупинила реєстрацію російської вакцини від коронавірусу "Супутник V". Під час інспекції одного з заводів, де роблять вакцину, співробітники ВООЗ виявили, що це виробництво не дотримується належних практик.

Більше випусків програми "Вєсті Кремля" можна переглянути за посиланням.

Повний випуск "Вєсті Кремля" за 16 вересня: дивіться відео