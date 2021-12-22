Вєсті Кремля: У Росії визначили головну катастрофу XX століття

У Росії хочуть на законодавчому рівні визнати розпад СРСР головною катастрофою XX століття. Ця подія начебто призвела до політичних, соціальних та економічних проблем.

Про інші курйозні події, які відбулися в Росії станом на 22 грудня – читайте далі.

До теми Росія поводиться так, ніби СРСР не розпався

Кадиров проти Ердогана

Рамзан Кадиров розлютився через поведінку Реджепа Ердогана. Зокрема, чеченський політик розкритикував очільника турецької держави та звинуватив його у підтримці терористів.

Росія "на дроті"

За даними ЗМІ, США розлядають обмеження експорту смартфонів у Росію. Володимиру Путіну на це байдуже, адже він ними не користується, а от Дмитро Медведєв без нового iPhone точно засмутиться.

Країна спортсменів

У Росії розвивається новий вид боротьби – "автомобільний джитсу". Битва триває впродовж 2 раундів. Втім, як виявлося, таку ідею росіяни у звичній для себе манері "запозичили".

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Повний випуск програми "Вєсті Кремля" за 22 грудня: дивіться відео