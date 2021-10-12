Вєсті Кремля: Російський катер назвали іменем бойовика
Джерело:"Вєсті Кремля" на 24 каналі
У Росії назвали катер іменем бойовика Арсена Павлова "Мотороли". Судно російської прикордонної служби навіть спустили на воду.
Які ще курйозні події сталися в Росії станом на 12 жовтня – дізнайтесь у програмі.
Зверніть увагу Вєсті Кремля: Кисельов – казкар дитячого політичного каналу
"Сучасний" двигун росіян
У росіян з'явилась чергова причина випити – на Уралі провели випробування двигуна для багаторазової ракети-носія. Проте сучасність відповідної розробки сумнівна.
Мілонов може потрапити в російський комітет з питані сім'ї
У Держдумі підготували кандидатури на посади заступників голів комітетів. Скандального Віталія Мілонова висунули як кандидата на посаду заступника голови комітету з питань сім'ї, жінок і дітей.
Лукашенко пригадав бутерброд
Самопроголошений президент Білорусії Олександр Лукашенко поділився спогадами про бутерброд. Лукашенко пригадав як їв бутерброд, що валявся в багнюці.Більше випусків програми "Вєсті Кремля" можна переглянути за посиланням.
Повний випуск програми "Вєсті Кремля" за 12 жовтня: дивіться відео