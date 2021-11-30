Вєсті Кремля: Розробники "Супутника V" хочуть побороти Омікрон

30 листопада 2021 , 21:27
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Джерело:

"Вєсті Кремля" на 24 каналі

Розробники російської вакцини "Супутник V" заявили, що створять ще одну – проти штаму Омікрон. Звісно, чекати на винахід не варто. Там вже проговорились, що створюватимуть "диво" лише 10 днів.

Про інші курйозні події, які відбулися в Росії станом на 30 листопада – читайте далі. 

До теми Не купуватимуть "Супутник V": Угорщина відмовилась від китайських та російських вакцин

Російська мова в Африці

В університетах Центральноафриканської Республіки стане обов'язковою для вивчення російська мова. Про це заявили після розмови Володимира Путіна з президентом ЦАР Фостен-Аршанжем Туадером. Хтозна, що наговорив президент Росії.

Камінь-шпіон

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Більше випусків програми "Вєсті Кремля" можна переглянути за посиланням.

Повний випуск програми "Вєсті Кремля" за 30 листопада: дивіться відео 

 

Автор: Юрій Гаврищак