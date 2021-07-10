Вєсті Кремля. Слівкі: Бердимухамедов придумав власну математику

Населення Туркменістану зменшилось вдвічі. Такий рівень був востаннє ще у 1980-х роках. Для президента Гурбангули Бердимухамедова такі дані можуть стати дуже невтішними.

Якими ще подіями запам'ятався цей тиждень в Росії – у програмі.

Цікаво Вєсті Кремля. Слівкі: Пєсков має приховані термінаторські можливості

"Напад" на Азарьонка

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що на білоруського пропагандиста Григорія Азарьонка здійснили напад. Згодом навіть опублікували відеодоказ. Однак білоруси сумніваються у тому, що це правда.

Росіянам не радять займатися сексом

Росіянам, які вакцинувалися від коронавірусу, не радять займатися спортом і сексом. Пояснили таке правило тим, це зайві навантаження. Така порада неабияк розсмішила росіян, в мережі активно поширюють меми.

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Збірна Росії матиме духовного наставника

Збірній Росії з футболу необхідні духівники від Російської православної церкви. Про це заявили священнослужителі після того, як збірна вилетіла з чемпіонату Євро-2020. В РПЦ впевнені, що футболісти слабкі духовно.

Росіяни називатимуть шампанським не все

Росія знову вразила дивними ухваленнями. Президент Володимир Путін 2 липня підписав правки до закону про регулювання алкогольної продукції. Відтепер слово "шампанське" можна вживати тільки щодо російської продукції.

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Випуск програми "Вєсті Кремля. Слівкі" за 10 липня: дивіться відео