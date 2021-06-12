Вєсті Кремля. Слівкі: Кирил заявив, що віряни ходитимуть крізь стіни

Які ще курйозні події відбулися в Росії за останній тиждень – дізнайтесь у програмі.

Цікаво Вєсті Кремля. Слівкі: Кадиров може змінити професію

Блогер Василь Уткін розповів про зустріч з президентом Росії. Він пояснив, що Володимир Путін не потиснув йому руку, адже "соромиться бути поруч з високими людьми". Також Уткін нагадав, що зауважив це вже не вперше.

Найдовше засідання

Держдума Росії поставила особистий рекорд – провела найдовше безперервне засідання в історії. Воно тривало понад 9 годин, тому до його кінця змогли досидіти тільки 89 депутатів. Це всього 20% від загальної кількості парламентарів.

Важливо У МЗС Росії прирівняли "Слава Україні" з нацистським гаслом "Heil Hitler"

Хованського засудять

У Петербурзі правоохоронні органи заарештували російського блогера Юрія Хованського. Його звинувачують у публічних закликах до тероризму. Тепер блогеру загрожує до 7 років позбавлення волі.

Чечня бореться з дитячими іграшками

У Чечні вирішили перевірити дитячу іграшку-антистрес поп-іт на предмет пропаганди ЛГБТ-спільноти. Там звернули увагу на нібито підозріле веселкове забарвлення гумового виробу.

Нове свято в Білорусі

Олександр Лукашенко заявив, що День народної єдності Білорусі тепер відзначатимуть 17 вересня. Саме в цей день у 1939 році радянські війська вторглися в Польщу.

Детальніше День народної єдності в Білорусі: чому Лукашенко святкує вступ СРСР у Другу світову

Меркель має відремонтувати російські дороги

В Омській області Росії жителі села Верхній Карбуш звернулися до Ангели Меркель. Вони попросили канцлерку Німеччини допомогти з ремонтом доріг. Це зумовлено тим, що місто колись заснували німці.

"Муз-ТВ" закликає до гомосексуальності

Роскомнадзор перевірить премію "Муз-ТВ", де російські зірки отримують нагороди. Влада підозрює, що на подію могла бути пропаганда гомосексуальності. Все через те, що деякі чоловіки були в жіночих сукнях, а Філіпа Кіркорова і Давида Манукяна супроводжували оголені чоловіки.

Чеченська "Російська Федерація"

Ім'я мешканки Чечні Фатіми Хазуевої перейменували в документах на "Російську Федерацію". Її раніше називали ймовірною другою дружиною Кадирова. Зазвичай така заміна відбувається в разі, коли держава приховує інформацію про майно високопосадовців та їхніх родичів.

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Повний випуск програми "Вєсті Кремля. Слівкі" за 12 червня: дивіться відео