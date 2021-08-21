Вєсті Кремля. Слівкі: Комуністи в Росії знайшли нового "живого"

Лідер Комуністичної партії Росії Геннадій Зюганов похвалив автора пісні "Мама – анархія" – Віктора Цоя. Він сказав, що живий Цой, а про Володимира Леніна і не згадав.

Якими ще подіями відзначилися Росія протягом тижня – в програмі.

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Духовність Кремля

У Росії з резервного фонду виділять 7 мільярдів рублів. Все для того, аби нібито формувати громадянську ідентичність і духовно-моральні цінності у молоді. У Кремлі видумали створювати необхідний для цього контент.

Нове обвинувачення для Навального

Опозиціонеру Олексію Навальному висунули нове обвинувачення. Цього разу мовиться про створення організації, яка нібито зазіхає на особу та права громадян – це "Фонд боротьби з корупцією". Навальний відреагував, назвавши це "використанням машини часу".

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Брюс Вілліс у російській рекламі

Голлівудський актор Брюс Вілліс з'явився у рекламному ролику від російського "Мегафона". Як виявилось, він не брав участь у зйомках. Фахівці просто використали технології генерації особи на основі нейросетевих алгоритмів – deepfake.

Арештований журналіст "Дід Мороз"

Тюменського журналіста Віктора Єгорова, якого називають "Дід Мороз", заарештували на 10 діб. Його звинуватили у закликах проведення несанкціонованих публічних акцій.

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Дивіться підсумковий випуск "Вєсті Кремля. Слівкі" за 21 серпня: відео