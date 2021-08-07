Вєсті Кремля. Слівкі: Міжнародний олімпійський комітет проти російської гомофобії

Міжнародний олімпійський комітет зажадав пояснень через образи ЛГБТ-спортсменів, які брали участь в Олімпіаді у Токіо. Їх образили на 2 російських каналах.

Про інші події, які відбулись за тиждень в Росії та Білорусі – дізнайтесь у програмі.

До теми Росія потрапила у черговий скандал через ЛГБТ-олімпійців

Прорив російської економіки

За розрахунками Bloomberg, за 7 місяців 2021 року 24 бізнесменів Росії розбагатіли загалом на 43,9 мільярда доларів. Їхній фінансовий стан перевищив рублеві заощадження всього населення країни.

Спортсменка розповіла про цькування в Білорусі

Білоруська легкоатлетка Крістіна Тімановська заявила, що її хотіли змусити виступати в не характерній для неї дисципліні. Вона розкритикувала спортивне керівництво держави, відзначивши, що повертатись туди наразі небезпечно.

До теми Говорили, що я недоспортсменка, – Тімановська розповіла про цькування у Білорусі

В Росії можуть ввести податок на м'ясо

Радник Володимира Путіна Дмитро Пєсков вважає, що в Росії можна ввести податок на м'ясо задля стримування активних змін клімату. Міністерство фінансів не підтримує таке рішення, а от Рада Федерації підтримали ідею.

Жінка звинуватила McDonald's через спокусу реклами

Ксенія Овчиннікова подала позов в суд на McDonald's. Вона звинувачує компанію в тому, що 2 роки тому в Омську під час великого посту її спокусила реклама чизбургера. Тоді жінка, мовляв, не стрималась і замовила собі їжу.

Цікаво В австралійському McDonald's зробили замовлення на 2500 доларів: що у нього входило

Тварини з "Червоної книги" можна знищувати в Росії

В Росії набрав чинності закон, який дозволяє знищення червонокнижних тварин у "виняткових випадках". Під це підпадає моніторинг за тваринами, регулювання їхньої чисельності і охорони здоров'я населення, а також – усунення загрози для життя та запобігання масовим захворюванням.

Ідеальні вибори без ОБСЄ

Влада Росії зажадала скорочення кількості спостерігачів Організації з безпеки і співробітництва в Європі на виборах в Держдуму. Таке рішення аргументували погіршенням епідеміологічної ситуації.

Жириновський вакцинувався 5 разів

Російський політик Володимир Жириновський щепився вже 5 разів: 3 рази вакциною "Супутник V", а 2 – препаратом CoronaVac. "Щойно у вас зменшуються антитіла, потрібно роботи повторні щеплення", – заявив Жириновський.

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