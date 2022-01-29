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До теми Глава ВМС Німеччини заявив, що Крим ніколи не повернеться до складу України

Не танцював би з Путіним

Австрійський міністр Александр Шалленберг заявив, що не став би танцювати з Путіним. Так він натякнув на свою попередницю Карін Кнайсль, яка танцювала на власному весіллі із російським президентом. Пізніше вона увійшла в раду директорів "Роснефти".

Аргентинський арт Собчак

Ксенія Собчак разом з чоловіком перебуваючи в Аргентині вирішили зайнятись вандалізмом. Вони забруднили стіни антинатівськими гаслами.

Обкладинка Time із Навальним

Олексій Навальний з'явився на обкладинці всесвітньо відомого журналу Time. Велике інтерв'ю з політиком видання опублікувало на честь річниці його повернення в Росію.

Однак ледь не розгорівся скандал – раптом номер журналу вийшов із зовсім іншою обкладинкою – на ній була американська сноубордистка Хлоя Кім. Пізніше виявилось, що інтерв'ю з Навальним розмістили в європейському варіанті Time, а спортсменку – в американському. "Зради" – не відбулось.

300 мільярдів Кадирова

Днями Рамзан Кадиров оцінив бюджет Чечні. Стало відомо, що кожного року на неї Росії треба виділяти 300 мільярдів рублів. Росіянам це звичайно не сподобалось.

Сімоньян / Кардашьян

Російська пропагандистка Маргарита Симоньян заявила про свою схожість з американською моделлю Кім Кардаш'ян. Вона написала у соцмережі, що вони однієї національності, року народження та мають однаковий розмір ноги.

Імператор Жиріновського

Володимир Жиріновський продовжує вражати своєю абсурдністю. На днях він заявив, що потрібно перейменувати посаду президента Росії на імператора. Крім того, встановити самодержавство в Росії.

Не пустили в Литву

Через виступи в окупованому Донецьку та Сімферополі російського співака Хабіба Шаріпова не пустили до Литви. До заборонного списку Литва також включила Наташу Корольову та Філіпа Кіркорова.

Геноцид "грінпісів"

Депутат Забайкальського краю Росії Олександр Михайлов зробив скандальну заяву. Він вважає, що безпритульних собак потрібно відстрілювати. На цьому не зупинився й додав, що для захисників тварин "варто передбачити страту".

Інгаляції з "водкою" проти COVID-19

Доктор медичних наук, академік Російської академії наук Сергій Колесніков заявив, що інгаляція з "водкою" нібито може захистити від зараження штамом COVID-19 Омікрон. Раніше сибірські вчені пропонували лікувати коронавірус лишайником та корою берези.

"Оплот" олімпійських цінностей

Російський коментатор Дмитро Губернієв назвав Росію "оплотом олімпійських цінностей", якими є – досконалість, дружба та повага. Він підкреслив, що держава-агресорка відстоює олімпійські цінності та здобула перемогу в боротьбі з допінгом.

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Повний випуск програми "Вєсті Кремля. Слівкі" за 29 січня: дивіться відео