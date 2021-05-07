Вєсті Кремля: у Туркменістані ветерани платять за свої подарунки

Ветеранів війни у Туркменістані зобов'язали здати гроші на подарунки, які їм вручатимуть від імені президента Гурбангули Бердимухамедова. Експерти підрахували, що грошей пенсіонери віддадуть більше, ніж коштує подарунок.

Які ще курйозні події відбулись в Росії 7 травня – читайте далі.

Цікаво Вєсті Кремля: У Росії посилили правила збору грибів

Жиріновський змагається з Лінденманном

Прем'єра кавер-версії пісні "Улюблене місто" у виконанні лідера групи Rammstein Тілля Ліндеманна відбулася в кінці квітня. Російський одіозний політик Володимир Жиріновський опублікував відео з власним виконанням пісні.

Білоруси розробили вакцину

У Білорусі відтепер вироблятимуть власну вакцину проти коронавірусу. Про це повідомив самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко. Він зазначив, що вчені називають препарат "живим".

Детальніше У Білорусі розробили власну COVID-вакцину

Росія без газу

За обсягами видобутку природного газу Росія є світовим лідером. Однак Амурська область країни станом на травень 2021 року газифікована на 0%. Раніше російська влада обіцяла "провести газові труби у кожне село".

Випуск програми "Вєсті Кремля" за 7 травня 2021 року: дивіться відео