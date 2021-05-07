Вєсті Кремля: у Туркменістані ветерани платять за свої подарунки

Ветеранів війни у Туркменістані зобов'язали здати гроші на подарунки, які їм вручатимуть від імені президента Гурбангули Бердимухамедова. Експерти підрахували, що грошей пенсіонери віддадуть більше, ніж коштує подарунок.
Джерело:"Вєсті Кремля" на 24 каналі
Які ще курйозні події відбулись в Росії 7 травня – читайте далі.
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Жиріновський змагається з Лінденманном
Прем'єра кавер-версії пісні "Улюблене місто" у виконанні лідера групи Rammstein Тілля Ліндеманна відбулася в кінці квітня. Російський одіозний політик Володимир Жиріновський опублікував відео з власним виконанням пісні.
Білоруси розробили вакцину
У Білорусі відтепер вироблятимуть власну вакцину проти коронавірусу. Про це повідомив самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко. Він зазначив, що вчені називають препарат "живим".
Детальніше У Білорусі розробили власну COVID-вакцину
Росія без газу
За обсягами видобутку природного газу Росія є світовим лідером. Однак Амурська область країни станом на травень 2021 року газифікована на 0%. Раніше російська влада обіцяла "провести газові труби у кожне село".
Випуск програми "Вєсті Кремля" за 7 травня 2021 року: дивіться відео