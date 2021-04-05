Вєсті Кремля: Володимира Путіна визнали найкрасивішим чоловіком

Президента Росія Володимира Путіна визнали найкрасивішим чоловіком 18% чоловіків і 17% жінок. Це на один відсоток менше, ніж у 2020 році. На другому місті – актор Дмитро Нагієв. Його вважають найкрасивішим чоловіком 3% росіянок.

Про інші курйозні події в Росії станом на понеділок, 5 квітня 2021 року – у програмі.

Цікаво Вєсті.UA: Білоруські пропагандисти поширюють фейки про Україну

Погіршення здоров'я Навального

У російського опозиціонера Олексія Навального у в'язниці погіршилось здоров'я. Його у колонії відвідала Громадська спостережна комісія.

До теми Може отримати інвалідність, – російський журналіст про стан здоров'я Навального

На Дудя поскаржились через наркотики

Активісти Ліги безпечного інтернету виявили пропаганду наркотиків в одному з інтерв'ю Юрія Дудя. Вони направили заяву в управління щодо контролю за поширенням наркотиків з проханням перевірити матеріал блогера, чи там немає забороненої інформації.

Російський лікар розповів про радянські страви

Відомий російський лікар Олександр Мясніков розповів про плюси страв радянської кухні і харчування у СРСР. На його думку, відповідний образ життя пояснює повну відсутність людей з зайвою вагою серед радянських громадян.

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Повний випуск "Вєсті Кремля" за 5 квітня: дивіться відео