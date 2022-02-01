Вєсті Кремля: Вєрку Сердючку визнали екстремісткою через Бандеру

Російські пропагандисти заявили про екстремізм Вєрки Сердючки. Усе через те, що українська попзірка заспівала пісню "Батько наш – Бандера".

Про інші курйозні події, які відбулися у Росії станом на 31 січня – дізнавайтесь у програмі.

До теми У мережі поширюють відео, де Вєрка Сердючка заспівала "Батько наш Бандера" на київській сцені

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