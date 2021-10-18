Вєсті Кремля: Заради Кадирова хочуть відкликати Нобелівську премію

Спікер Держдуми В'ячеслав Володін хоче ввести процедуру відкликання Нобелівської премії миру. Мовляв, йому не подобаються особи, які на неї претендують.

Про інші курйозні події, які сталися в Росії станом на 18 жовтня – дізнайтеся в програмі.

Цікаво Вєсті Кремля: Путін відправив Поклонську в заслання

Окуляри для армійців

У Росії заявили, що солдати отримають окуляри доповненої реальності. Вони нібито здатні виводити на лінзи одержані від командування повідомлення.

Відпочинок у Держдумі

Депутат Анатолій Вассерман поскаржився на ранкові засідання у Держдумі. Він пропонує збиратися пізніше, аби був час відпочити.

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Повний випуск програми "Вєсті Кремля" за 18 жовтня: дивіться відео