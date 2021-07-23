Вєсті Крємля: Кадиров шукає для себе Попелюшку

У Чечні скасували 2 аукціони на обслуговування резиденції Рамзана Кадирова, адже охочих отримати контракти не знайшли. Однак у цьому йому може допомогти Хабіб Нурмагомедов.

Про інші курйози, які відбулися у Росії станом на 23 липня – читайте далі.

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Протоієрей-втікач-олімпієць

Головний духівник збірної Росії протоієрей Андрій Алексєєв влаштував в Олімпійському містечку справжній іконостас. У команді спортсменів йому, схоже, раді, адже він може "витренувати" будь-кого.

Погрози від Аргентини

Аргентина пригрозила Росії розірванням контракту на покупку вакцини від коронавірусу "Супутник V". Виявилося, що через погану ситуацію зі щепленням, "кремляни" не можуть виконати необхідні умови.

Рекомендації для російської молоді

У Росії слідчий комітет створить рекомендації для "свідомої відмови" молоді від акцій протесту. Ще у січні його представники звернулися до дослідників одного з університетів із запитом провести соцопитування та вивчити, що спонукає підлітків виходити на мітинги.

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Випуск програми "Вєсті Кремля" за 23 липня: дивіться відео