Вєсті Крємля: Захарова побила манекен, щоб підтримати спортсменів

Представниця МЗС Росії Марія Захарова побила манекен з надписом "преса". Така її поведінка начебто мала підтримати російських спортсменів.

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До теми Вєсті Крємля: Кадиров шукає для себе Попелюшку

Путіну вказали напрямок руху

Компанія Aiisa, якій намагалися заборонити виробляти презервативи із зображенням окремих осіб на упакуванні, виграла справу у Європейському суді з прав людини. Зокрема, там було й обличчя Володимира Путіна.

"Культурний шок" Навки

Російська олімпійська чемпіонка Тетяна Навка зробила скандальну заяву про чоловіків у художній гімнастиці. Вона розкритикувала спортсмена з Іспанії Крістофера Бенітеса й заявила, що від його виступу в неї "культурний шок".

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Випуск програми "Вєсті Кремля" за 26 липня: дивіться відео