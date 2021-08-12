Вєсті.UA: Ахметов захоплює Укрзалізницю

Олександр Камишін раніше був менеджером олігарха Ріната Ахметова. Відтепер він виконує обов'язки голови Укрзалізниці, хоча не має досвіду в залізничній сфері.

Які ще курйозні події відбулись в Україні впродовж 12 серпня – читайте далі.

До теми Вєсті.UA: У парламенті з'являться особливі килими

Мендель отримала нову роботу

Колишня речниця Володимира Зеленського Юлія Мендель стала ведучою програми "Велика деолігархізація" на каналі олігарха Ріната Ахметова. Там переконують, що олігархи насправді є заручниками системи.

КСУ придбав 3 парасолі

Конституційний суд України оголосив тендер на 3 парасолі по 1 тисячі гривень. Згодом у суді пояснили, що вони потрібні працівникам Управління державної охорони.

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Випуск програми "Вєсті.UA" за 12 серпня 2021 року: дивіться відео