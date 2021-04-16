Вєсті.UA: Акаунти Азарова заблокували в ютубі та фейсбуці

Ютуб та фейсбук заблокували сторінки скандального Миколи Азарова. Той обурився, бо нібито мав там "напрацювання за усі 5 років".

Що ще курйозного трапилось в Україні за 16 квітня – читайте далі.

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Тищенко їде на Закарпаття

Нардеп від "Слуги народу" Микола Тищенко хоче приїхати на Закарпаття. Однак запевнив, що зробить це зненацька. Додамо, що Тищенка обрали головою обласного осередку партії на Закарпатті.

Презентували Центр протидії дезінформації

На зустрічі з послами "Великої сімки", Фінляндії, Ізраїлю, а також головами представництв ЄС та НАТО презентували Центр протидії дезінформації. Це зробив керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак.

"Паломниця" Оксани Марченко

Дружина Віктора Медведчука – Оксана Марченко – опублікувала нову серію свого проєкту "Паломниця". У ній вона показала, як полюбляє риболовлю. У мережі почали насміхатись, нібито її цьому навчив кум Володимир Путін.

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Повний випуск програми "Вєсті.UA" за 16 квітня 2021: дивіться відео