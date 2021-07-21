Вєсті.UA: Аваков "натякнув" на повернення у велику політику

Арсен Аваков "натякнув" на повернення у велику політику. На своїй сторінці у інстаграмі він опублікував фото заходу сонця на тлі гір, яке підписав "Красиво йде, щоб так само красиво з'явитись завтра".

Які ще курйозні події сталися в Україні станом на середу, 21 липня – у програмі.

До теми Вєсті.UA: Арестович погрожує Європі й США

Кіра Руди проти запитань

Голова партії "Голос" Кіра Рудик не змогла відповісти, чи має американське громадянство. Вона заявила, що тричі не відповіла на запитання про паспорт США, бо так "вважає за потрібне".

Медведчук отримав "китайський" лист

Підозрюваному у держзраді депутату Віктору Медведчуку написав листа посол Китаю в Україні Фань Сяньжун. Його опублікувала пресслужба "Опозиційної платформи – За життя".

Верещук хоче в Міноборони

20 липня Ірина Верещук заявила, що готова очолити Міністерство оборони України. За останні пів року вона вже не один раз натякала на це.

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Повний випуск програми "Вєсті.UA" за 21 липня: відео



