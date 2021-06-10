Вєсті.UA: Без вихователя Вакарчука у групі "Голос" – бардак

У"Голосі" відбувається розкол. Чернівецький осередок вимагає виключити Кіру Рудик з партії, яку вона очолює. За словами партійців, вона узурпувала та зловживає владою.

Детальніше про інші курйозні події, які відбулися в Україні станом на четвер, 9 червня – у програмі.

До теми Устінова звинуватила очільницю "Голосу" Рудик у політичному рейдерстві

Укрзалізниця стурбована діями Усика

Український боксер Олександр Усик сфотографувався на колії. На це відреагувала Укрзалізниця, зауваживши, що спортсмен забув правила поведінки і сів на колію заради оригінальної світлини.

Солодощі від Гордона

Журналіст Дмитро Гордон вирішив не зупинятися на виробництві своїх цукерок. Він хоче випускати колекцію кондитерських виробів. За його словами, він вироблятиме плитки шоколаду, курагу в шоколаді, чорнослив в шоколаді, халву, зефір, зефір в шоколаді, чай, морозиво "Гордон на паличці в шоколаді".

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Повний випуск програми "Вєсті.UA" за 10 червня 2021 року: дивіться відео