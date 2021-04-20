Вєсті.UA: Ілля Кива вирішив полетіти у космос

У нардепа від партії ОПЗЖ Іллі Киви з'явився потяг до "космічного". Зокрема, він став знавцем у галузі медицини та освоєння космосу.

Які ще курйозні події відбулись в Україні впродовж 20 квітня – читайте далі.

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Візит "слуги народу" до Лукашенка

Нардеп від "Слуги народу" Євген Шевченко поїхав у Білорусь, щоб зустрітись з Олександром Лукашенком. Вже там у депутата не бракувало компліментів для самопроголошеного президента.

Гучне святкування митрополита

Настоятель Києво-Печерської Лаври, митрополит Московського патріархату Павло відсвяткував ювілей. Він зустрічав гостей у своїй резиденції в монастирі. Усі вони були без масок та не дотримувались карантину.

Тищенко вкотре нагадав про себе

Депутат від "Слуги народу" Микола Тищенко влаштував гучне святкування з нагоди дня народження дружини, попри посилені карантинні обмеження. У відповідь на це голова партії Олександр Корнієнко заявив, що наразі від Тищенка очікують пояснень.

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