Вєсті.UA: Ще одній поп-русні заборонили в'їзд в Україну
Джерело:"Вєсті.UA" на 24 каналі
Російського артиста Філіпа Кіркорова внесли до переліку осіб, які загрожують національній безпеці. Він не зможе виступати в Україні, в телевізорі не показуватимуть його кліпи, а фільми з його участю відтепер заборонені.
Про те, які інші курйозні події відбулись в Україні, станом на четвер, 24 червня – у програмі.
До теми Пишаюся цим, – у Кіркорова "підгорає" через появу в "чорному списку" Мінкульту
Кива відповів Вірастюку щодо можливої бійки
Одіозний депутат від "Опозиційної платформи – За життя" Ілля Кива прокоментував свою можливу бійку із новообраним нардепом від "Слуги народу" Василем Вірастюком. За його словами, "щоб жити на вулиці – не треба бути найсильнішим".
В Харкові розмалювали приймальню Добкіна
Представники націоналістичної організації "Фрайкор" розмалювали приймальню-хаб претендента у мери Харкова Михайла Добкіна. Вони написали на будівлі цитати з передвиборчого ролику Добкіна і Геннадія Кернеса 2006 року.Більше випусків програми "Вєсті.UA" можна переглянути за посиланням.
Повний випуск програми "Вєсті.UA" за 24 червня: дивіться відео