Вєсті.UA: Кива знову похвалив дії режиму Лукашенка

Депутат від ОПЗЖ Ілля Кива знову похвалив режим Олександра Лукашенка. Він вважає, що державницька позиція Білорусі заслуговує на повагу, на відміну від дій української влади.

Про інші курйозні події, які відбулись в Україні станом на середу, 26 травня – у програмі.

Зверніть увагу Затримання Протасевича: скандальний Кива похвалив Лукашенка за "блискучу операцію"

Добкін відреагував на скасування російської мови як регіональної

У Харкові 18 травня суд скасував регіональний статус російської мови. Через це колишній очільник Харківської ОДА звинуватив міську владу в "здачі позицій". Він заявив, що чиновники не можуть і не хочуть відстоювати російську мову.

До теми Російську як регіональну скасували в Харкові

Шокін заявив, що знає замовника вбивства Гонгадзе

Колишній генеральний прокурор Віктор Шокін заявив, що знає, хто замовив вбивство засновника видання "Українська правда" Георгія Гонгадзе. За його словами, винний наразі спокійно живе в Україні. Про це ексгенпрокурор написав у своїй книзі "Невигадані історії міжнародної корупції Джо Байдена в Україні".

Поплавський став "Людиною року"

Михайло Поплавський отримав нагороду "Людина року 2020". Ректор Київського національного університету культури і мистецтв став одним з переможців загальнонаціональної програми в номінації "Митець року".

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Повний випуск програми "Вєсті.UA" за 26 травня: дивіться відео