Вєсті.UA: Коломойський витратив гроші на заводи

Ігор Коломойський із партнерами за виведені з "Приватбанку" гроші нібито купив 13 сталеливарних заводів у США. Можна лише припустити, для чого вони знадобилися олігарху.

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До теми Вєсті.UA. Жир: Тупицький показав свої статки в останній день подання декларацій

Тищенко влаштував вечірку

"Слуга народу" Микола Тищенко влаштував вечірку на день народження своєї дружини. Київ перебуває у червоній зоні, проте святкування було масовим навіть попри карантин. Водночас з нардепом пообіцяли "розібратися".

Модний вирок від Юлії Мендель

Прессекретарка Володимира Зеленського Юлія Мендель під час офіційного візиту у Францію відзначилася дрескодом. Вона доповнила своє вбрання "недоречними" сонцезахисними окулярами, через що стала героїнею жартів у соцмережах.

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