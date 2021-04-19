Вєсті.UA: Коломойський витратив гроші на заводи

Ігор Коломойський із партнерами за виведені з "Приватбанку" гроші нібито купив 13 сталеливарних заводів у США. Можна лише припустити, для чого вони знадобилися олігарху.
Джерело:"Вєсті.UA" на 24 каналі
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Прессекретарка Володимира Зеленського Юлія Мендель під час офіційного візиту у Францію відзначилася дрескодом. Вона доповнила своє вбрання "недоречними" сонцезахисними окулярами, через що стала героїнею жартів у соцмережах.Більше випусків програми "Вєсті.UA" можна переглянути за посиланням.
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