Вєсті.UA: Марченко вилізла на щось дуже дивне й незрозуміле

Дружина Віктора Медведчука Оксана Марченко вже давно активно готується до кар'єри в ОПЗЖ. Однак тепер кума Володимира Путіна одягла казна-що й почала стрибати.

Які ще курйозні події відбулись в Україні впродовж 2 липня – читайте далі.

До теми Вєсті.UA: Бідолашному Миколі Тищенку нема де ночувати

Бенефіс Тимошенко

Під час одного з виступів у Верховній Раді Юлія Тимошенко заявила, що її важко звинуватити у співпраці з олігархами. Це викликало бурхливу реакцію у залі парламенту. Депутати миттєво відреагували на таку заяву вибухом сміху.

Нова літературна зірка

Колишня прессекретарка Володимира Зеленського Юлія Мендель займеться розвитком української літератури. Для цього вона написала книгу. У ній Мендель розповіла про роботу з президентом, політику й самоідентифікацію українців. Залишилося лише вигадати для книги назву.

Цікаво Вєсті.UA: Путін знайшов справжнього націоналіста України

На Потураєва напали

Блогерка Ірма Крат напала у Верховній Раді на депутата від "Слуги народу" Микиту Потураєва. Вона намагалася побити нардепа своєю сумкою. Крат протестувала проти земельної реформи. За словами блогерки, їй було не важливо, кого побити.

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Випуск програми "Вєсті.UA" за 2 липня 2021 року: дивіться відео