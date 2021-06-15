Вєсті.UA: Медведчук просить допомогу в "загниваючого Заходу"

Віктор Медведчук звернувся до Європейського суду з прав людини та просить захисту. Зокрема, кум Володимира Путіна поскаржився на "незаконні дії української влади".

Які ще курйозні події відбулись в Україні впродовж 15 червня – читайте далі.

До теми Вєсті.UA: Чому збірна України з футболу сильніша за російську

Помилка від нардепів

Завдяки нардепам від "Голосу" законопроєкти про відтермінування положення мовного закону, які стосуються обов'язкового показу фільмів на телебаченні українською, внесли до порядку денного сесії Верховної Ради. Однак згодом депутати почали хутко вибачатись.

Критика Шарія від Лукаш

Підозрюваний в державній зраді Анатолій Шарій звинуватив Андрія Портнова у переслідуванні його партії. Водночас ексочільниця Мін'юсту Олена Лукаш розкритикувала проросійського блогера та поставила ставку на досвідченішого бійця. Їй начебто не подобається те, що Шарій веде свою політичну діяльність за кордоном.

Агітація Добкіна

Михайло Добкін почав займатися агітацією, розмістивши на вулицях банери з написами українською та російською мовами. Дехто припускає, що на це його надихнули слова Юлії Мендель про те, що російська є й частиною культурного розмаїття України.

Унікальність Гордона

Журналіст Дмитро Гордон запустив власну онлайн-академію. За його словами, він збере разом досвід найкращих бізнесменів, політиків та знаменитостей. Однак навчання можуть проводити за унікальними "схемами" самого Гордона.

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Випуск програми "Вєсті.UA" за 15 червня 2021 року: дивіться відео