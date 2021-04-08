Вєсті.UA: У МОЗ не вистачає грошей на вакцину проти COVID-19

Міністерство охорони здоров’я України потребує додаткові 6,5 мільярдів гривень для закупівлі вакцин проти COVID-19. З такою заявою виступив очільник МОЗ Максим Степанов.

Які ще події сталися в Україні у четвер, 8 квітня – читайте далі.

До теми Степанов поскаржився, що на закупівлю вакцин від COVID-19 не вистачає грошей

НАТО запустив українську версію свого сайту

На сайті НАТО з 6 квітня додали українську версію. Тепер українцям, які шукатимуть сайт організації, відразу показуватиме версію державною мовою. До цього на сайті публікували новини трьома мовами – французькою, англійською та російською.

Зверніть увагу Запрацювала українська версія сайту НАТО: фото

Дисертацію Киви впроваджують в Офіс генерального прокурора

Представники руху "Чесно" повідомили, що наукову працю Іллі Киви впроваджують в Офісі генерального прокурора. До того ж його праця допомагає вдосконалювати роботу правоохоронного комітету. Про це громадському руху відповіли у відомстві.

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